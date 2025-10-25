Meeting du 8 novembre : Bougane Gueye Dany appelle à un « Niakhtou National » pour dénoncer la vie chère

Alors que le Premier ministre et leader du Pastef, Ousmane Sonko, a annoncé un grand meeting national de son parti, Bougane Gueye Dany a lancé un appel à un Niakhtou National le samedi 8 novembre 2025, un rassemblement citoyen pour dénoncer la vie chère et réclamer la justice sociale.





« J’appelle à un Niakhtou National le Samedi 08 Novembre 2025 (École Normale – Terminus Liberté 5). Ensemble toute l’opposition et les forces vives (syndicats et activistes) pour dénoncer la vie chère qui étouffe les ménages », a déclaré le leader de Gueum Sa Bopp.





Bougane Gueye Dany a précisé que ce rassemblement aura pour objectifs de :



• Rejeter la taxation abusive de 1% imposée aux citoyens.

• Protester contre les coupures d’électricité et les déguerpissements des ambulants.

• Dire NON - à la cherté du Woyofal, exiger la libération immédiate des détenus politiques, pour la justice et la démocratie.



Selon lui, ce Niakhtou National est un « acte de résistance citoyenne, une voix collective contre l’injustice et la précarité ».