Mégafeux au Canada: la barre des 10 millions d'hectares brûlés franchie (chiffres officiels)

Plus de 10 millions d'hectares ont brûlé cette année au Canada, un chiffre bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu et qui va continuer d'augmenter dans les semaines à venir, selon les données du gouvernement publiées samedi 15 juillet. Le précédent record absolu en matière de surfaces brûlées datait de 1989 avec 7,3 millions d'hectares, selon les chiffres nationaux du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Au total, le pays a dénombré 4 088 feux de forêt depuis janvier, et samedi 906 feux étaient toujours actifs, dont 570 considérés hors de contrôle.