Meilleur coach africain de l’année : Aliou Cissé a de fortes chances pour remporter le CAF Awards

« Charisme, intelligence et amour à la Nation ». Ce sont les substantifs utilisés par son adjoint régis bogaert pour parler du sélectionneur des lions Aliou Coissé. Sur le banc depuis 2015 en remplacement d’Alain giresse, le sélectionneur des Lions a réalisé des performances de premier plan.



En 2018, il a dirigé 11 matches des lions pour 5 victoires, 5 matches nuls et 1 seule défaite. Un bilan plutôt acceptable avec en point d’orgue une victoire d’entrée devant les polonais (2-1) à la coupe du monde en Russie, suivie d’un match nul face au japon (2-2) et de la défaite contre la colombien (0-1) synonyme d’élimination à la règle du fair-play avec ce plus grand nombre de cartons jaunes que les nippons.



Après cette mésaventure, viennent les exploits lors des matches de qualification pour la CAN 2019. Un nul (2-2) à Antananarivo contre Madagascar relançait les débats sur le jeu des lions mais ces derniers finissent par se rattraper en battant les soudanais (3-0) à Dakar. Au match retour, Aliou Cissé signait une autre victoire (1-0) grâce au novice Sidy Sarr et une qualification précoce à deux journées de la fin des phases qualificatives. En novembre, à Bata, Cissé reconduisait ses hommes pour le dernier match de l’année. Un seul but a suffi pour venir à bout des équato-guinéens et conforter son fauteuil de leader du groupe A.



4 victoires contre 1 match nul à l’issue des 5 premières journées des éliminatoires de la prochaine édition de la CAN, le Sénégal termine aussi 1er africain au dernier classement FiFA de décembre 2018, soit trois années consécutives 2016 et 2017 depuis l’intronisation de l’ancien du Psg. Des performances qui font d’Aliou Cissé un sérieux prétendant pour le titre de Meilleur entraineur de 2018.



Les 3 entraineurs nominés

Hervé Renard (Maroc), Aliou Cissé (sénégal), Mouine Chaabani (espérance Tunis/Tunisie)



