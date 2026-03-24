Mercato : Antoine Griezmann s'engage avec le club de MLS Orlando City

Une page s'apprête à se tourner dans la carrière d'Antoine Griezmann, revenu à l'Atlético Madrid en 2021 après un passage entre 2014 et 2019, l'attaquant français va quitter pour la première fois de sa carrière le championnat espagnol. À partir du 1er juillet prochain, il va rejoindre la MLS et le club du Orlando SC puisqu'il a signé, ce mardi, un contrat jusqu'en 2028 avec la franchise américaine.



« Je suis très enthousiaste à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière avec Orlando City. Dès mes premières conversations avec le club, j'ai ressenti une forte ambition et une vision claire de l'avenir, et cela m'a vraiment séduit », a confié le champion du monde 2018 lors de son arrivée. Il dispose d'une option dans son contrat pour prolonger l'aventure en 2028-2029.



Griezmann, 35 ans, rejoindra Orlando City après une brillante carrière marquée par 298 buts et 132 passes décisives en 792 matchs professionnels avec l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et la Real Sociedad. Le Français a notamment remporté la Ligue Europa 2017-2018, la Supercoupe de l'UEFA 2018 et la Supercoupe d'Espagne 2014 avec l'Atlético de Madrid ; la Coupe du Roi 2020-2021 avec le FC Barcelone ; et le titre de champion de LaLiga 2 en 2009-2010 avec la Real Sociedad.



L’attaquant français a connu une période particulièrement prolifique à l'Atlético de Madrid, où il est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 211 buts toutes compétitions confondues. Cette saison, il a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues.



Sur la scène internationale, Griezmann a été un pilier de l'équipe de France, contribuant grandement à la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et à leur place de finalistes en 2022, ainsi qu'à leur titre en Ligue des Nations de l'UEFA 2020-2021. Il a annoncé sa retraite internationale en 2024, concluant sa carrière avec 44 buts – le quatrième meilleur total de l'histoire de la sélection française – et 38 passes décisives en 137 sélections.

