Mercato – Arsenal met sur la table 16 millions d’euros et Martinez pour Ismaila Sarr

Ismaila Sarr a passé un cap cette saison. L’attaquant sénégalais du Stade Rennais a marqué 5 buts en 17 matchs en Ligue 1. Il a aussi marqué 3 buts en 5 matchs d’Europa League sans parler du fait qu’il a littéralement qualifié son équipe en huitième de finale de l’Europa en marquant un doublé face à Astana (2-0). Grace à ces performances, le jeune joueur sénégalais de 20 ans fait même partie de l’équipe type des phases de poules de la Ligue Europa.

Avec de telles performances en France et en Europe, Ismaila SARR attire la convoitise des plus grands clubs d’Europe. Cependant, l’équipe la plus intéressée semble être les Gunners d’Arsenal. En effet, selon les informations de wiwsport, l’équipe londonienne aurait fait une offre de 16 millions d’euros en plus de Martinez pour convaincre Rennes de laisser partir son joueur dès le mercato d’hiver. Même si c’est une belle offre, les dirigeants rennais devraient avoir du mal à accepter l’offre d’Arsenal car l’international sénégalais est le meilleur joueur de son équipe en ce début de saison.