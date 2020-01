Mercato - Arsenal pousse pour se faire prêter Jerome Boateng

Depuis son arrivée sur le banc des Gunners, Mikel Arteta (37 ans) sait qu’un chantier l’attend : celui de la défense. Alors que ce secteur fait défaut au club londonien depuis de nombreuses années, la récente blessure de Calum Chambers (rupture du ligament croisé pour celui qui fête son 25e anniversaire ce lundi) ne fait pas les affaires du technicien espagnol. Arsenal souhaite ainsi se renforcer cet hiver, et, comme nous vous le révélions le 5 décembre dernier, le board des Gunners est entré en contact avec le Bayern Munich pour Jerome Boateng (31 ans, 16 matches cette saison).



Le Daily Star apporte plus de précisions ce lundi sur ce dossier et indique que le club du nord de Londres insiste pour récupérer le champion du monde 2014 sous la forme d’un prêt. Si les Gunners parvenaient à leurs fins, Boateng, sous contrat en Bavière jusqu’en juin 2021, ne devrait pas rester définitivement à Arsenal, Mikel Arteta ne le considérant seulement que comme une option à court terme, toujours selon le quotidien britannique. Un prêt jusqu’à la fin de la saison, qui pourrait faire les affaires des deux parties en relançant l’ancien joueur de Manchester City et en stabilisant l’axe central des pensionnaires de l’Emirates Stadium (11e défense de Premier League), semble donc être à l’étude.



Foot Mercato