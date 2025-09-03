Mercato : Fodé Ballo-Touré s’engage avec le FC Metz

Le latéral gauche sénégalais Fodé Ballo-Touré était libre depuis son départ du Havre AC au début de l’été. Il s’est engagé ce mercredi avec le FC Metz.



Laissé libre par Le Havre à l’issue de la saison 2024-2025, qu’il avait conclue par une mission maintien réussie qui aura duré six mois, Fodé Ballo-Touré (28 ans) vient de s’engager pour une année, à laquelle s’ajoute une seconde en option, avec le FC Metz.



Libéré par l’AC Milan au début de l’année 2025, Fodé Ballo-Touré est en quête de stabilité. Il n’a cumulé que 47 apparitions ces quatre dernières années, et comble le vide au poste de latéral gauche dans l’effectif messin. Ce dernier occupe actuellement la dernière place (0 pt) en Ligue 1.