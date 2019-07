Mercato: Idrissa Gana Guèye n’a pas la tête au PSG

Comme l’hiver dernier, le PSG penserait à nouveau à Idrissa Gueye. Actuellement à la CAN avec le Sénégal, le joueur d’Everton a fait le point concernant l’intérêt du club de la capitale. Le joueur qui a envoyé les Lions en demi-finale semble plus concentré sur sa compétition. Du côté du PSG, on est toujours à la recherche d’une sentinelle.



L’hiver dernier, Thomas Tuchel n’avait pu avoir gain de cause pour Idrissa Guèye, notamment à cause de l’intransigeance d’Everton. Pas de quoi refroidir le club de la capitale puisque Leonardo aurait décidé de reprendre en main le dossier du Sénégalais. En effet, selon les informations de L’Equipe, une offre de 30M€ aurait été formulée aux Toffees. Cependant, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, cela serait différent.



« Je n’ai pas lu L’Équipe, mais on m’en a parlé » Du côté du PSG, le dossier Idrissa Guèye est donc relancé. Toutefois, le principal intéressé n’a pas la tête à ça pour le moment. En effet, le Sénégalais est pleinement concentré sur la CAN.