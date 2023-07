Mercato : Iliman Ndiaye à l'OM, Sheffield commence à craquer

Iliman Ndiaye était titulaire mardi soir lors de la défaite en amical de Sheffield United contre Rotherham (0-1). Après cette rencontre de préparation, le vice-président du club anglais a évoqué la situation de l'attaquant convoité par l'Olympique de Marseille.



Sheffield United continue à se préparer pour la saison de Premier League, et c’est dans ce cadre que les Blades affrontaient mardi soir Rotherham United. Titulaire au coup d’envoi, Iliman Ndiaye n’a pas empêché la défaite de son équipe (0-1) avant de céder sa place en seconde période.



Mais, après le match, Stuart McCall, entraîneur adjoint de Sheffield, a évoqué la situation de l’attaquant international sénégalais de 23 ans. Car il n’a échappé à personne que l’Olympique de Marseille fait le forcing pour recruter celui qui a porté le maillot de l’OM à l’âge de 13 ans.



Le technicien anglais se réjouit de l’implication de Iliman Ndiaye durant cette phase de préparation, mais il avoue qu’il ne peut garantir à 100% que le joueur de 22 ans sera toujours dans l’effectif de Sheffield United.



Ndiaye et Sheffield, confiant mais pas trop



Interrogé par Chris Knight, journaliste de YorkshireLive qui suit l’actualité du club promu en Premier League, l’entraîneur-adjoint des Blades a fait le point sur Iliman Ndiaye.



« C'est un joueur de Sheffield United. Vous avez vu sa performance contre Rotherham, il était toujours à fond. Il aurait peut-être pu marquer quelques buts et il est déçu de ne pas avoir marqué, et c'est comme ça que nous le voulons (…) Il baisse la tête et travaille aussi dur qu'il peut pour l'équipe. Ce sera formidable pour tout le monde s'il est là après la fin du mercato. Et qui peut dire qu'il ne le sera pas ? On ne sait jamais dans le football ce qui se passe. Mais on peut compter sur l’engagement total d'Iliman et ce sera génial s'il est toujours là quand la fenêtre des transferts se referme », a confié Stuart McCall, au sujet d'un possible départ de l’attaquant à l’Olympique de Marseille.





Visiblement, le club anglais n'a plus aucune certitude dans ce dossier, Pablo Longoria pouvant encore augmenter son offre financière afin de faire craquer Sheffield United, le transfert de Ndiaye semblant désormais dépendre du chèque proposé par l'OM.



Foot01.com