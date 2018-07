Mercato : Ismaila Sarr courtisé par Barcelone, Juventus et Arsenal

Les intérêts sont donc multiples pour le joueur, mais que privilégiera le clan Sarr ? : « Je suis ouvert à la discussion avec tous les meilleurs clubs européens. La chose la plus importante est qu’il parte pour une équipe où il jouera. Il ne peut pas rester sur le banc (…) le prix sera compris entre 40 et 60 M€ » on-t-ils notamment déclaré.Si le joueur part pour un montant comme annoncé plus haut, ce sera le plus gros transfert de l’histoire du Stade Rennais. Le Sun assure de son côté que le FC Barcelone, la Juventus et Arsenal surveillent attentivement l’évolution de ce dossier. Le marché fermant le 9 août en Angleterre, le rythme risque de s »accélérer.

Source : Onze Mondial