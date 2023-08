Mercato: Kolo Muani est à Paris

Le mercato s'achève le 1er septembre au soir et le dossier Randal Kolo Muani n'est pas encore bouclé. Ce mercredi, l'attaquant a décidé de ne pas se rendre à l'entraînement de l'Eintracht Francfort, désireux d'accélérer son transfert au PSG. Selon nos informations, le joueur de 24 ans est déjà à Paris.



Il a rejoint la capitale française depuis qu'il sait qu'il ne jouera pas le match de barrage de Ligue Europa Conférence jeudi contre Sofia. Une façon de mettre toutes les chances de son côté pour que son transfert ait lieu, avec un délai qui est désormais réduit jusqu'à la fermeture du marché.



Des négociations compliquées



Comme indiqué par RMC Sport, l'ancien joueur de Nantes a informé ses dirigeants il y a plusieurs semaines de son désir d'être transféré au PSG durant ce mercato. L'attaquant a d'ailleurs déjà trouvé un accord avec le club parisien. Mais les négociations sont au ralenti entre Francfort et Paris: la dernière offre du PSG (70M + bonus) a été refusée par l'Eintracht, qui veut une somme proche de 100 millions d'euros. Le PSG a tenté de proposer d'inclure Hugo Ekitike dans le deal mais le joueur n'a pas d'accord avec Francfort.



Ce mercredi, le club de Bundesliga a officiellement communiqué, en confirmant l'absence de Randal Kolo Muani à l'entraînement et en annonçant qu'il ne jouerait pas le match de barrage retour de Ligue Europa Conférence jeudi.