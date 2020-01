Mercato - L’AS Monaco s’offre le grand espoir Radoslaw Majecki

Disposant de gardiens vieillissants au sein de son effectif avec Diego Benaglio (36 ans) et Danijel Subasic (35 ans), l’AS Monaco vient d’enregistrer un transfert pour l’avenir. En effet, le club de la Principauté vient de s’offrir le grand espoir polonais Radoslaw Majecki (20 ans). Arrivant du Legia Varsovie contre un chèque de 7 millions d’euros, ce dernier est l’un des principaux espoirs à ce poste dans son pays avec Bartłomiej Drągowski (Fiorentina).



Après avoir satisfait la visite médicale, Radoslaw Majecki vient de s’engager avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2024. Cependant, le joueur ne débutera pas tout de suite avec les Asémistes puisqu’il terminera la saison du côté du Legia Varsovie. Avec ce départ, il devient le transfert le plus élevé du championnat polonais. Pas encore capé, il a cependant été appelé par le sélectionneur en octobre et novembre dernier. Il sera en concurrence la saison prochaine avec Benjamin Lecomte (28 ans).



Foot Mercato