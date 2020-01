Mercato - L’Inter Milan lorgne Luka Modrić

Pour sa première année à la tête de l’Inter Milan, Antonio Conte joue le titre. A la lutte avec la Juventus de Cristiano Ronaldo et la Lazio Rome, l’ancien entraîneur de Chelsea a décidé de se renforcer au cours du mercato hivernal pour mettre un maximum de chance de son côté en vue de la seconde partie de saison. Si Christian Eriksen ou encore Olivier Giroud pourraient rapidement venir intégrer les rangs des Nerazzurri, l’actuel 2e de Serie A scrute également du côté de l’Espagne afin de rester un prétendant sérieux au titre en Italie lors du prochain exercice.



Selon les informations de Sport, l’Inter Milan envisage de passer à l’offensive auprès du Real Madrid pour enrôler Luka Modrić (34 ans) l’été prochain, et ce à la demande d’Antonio Conte. Alors que son contrat expire en juin prochain, le bail du Ballon d’Or 2018 devrait être automatiquement renouvelé dans les prochaines semaines. Le quotidien ibérique précise que les Merengues n’écouteront les dirigeants du club transalpin que lors du mercato estival, et non pas cet hiver. Le dernier mot sur ce dossier devrait toutefois revenir à Zinedine Zidane.



