Mercato : La Juventus Turin veut Kalidou Koulibaly.

Classé parmi les meilleurs défenseurs de la Serie A, Kalidou Koulibaly pourrait suivre le même chemin que Gonzalo Hugain dès la saison à venir. En effet, selon le journal TuttoSport la veille dame souhaiterait recruter le défenseur napolitain. Kalidou Koulibaly (26 ans) a un contrat qui court jusqu’en 2021 avec le Napoli. Mais, contrairement à son ancien autre coéquipier, le « lion » n’a pas une clause libératoire.



«Il est trop tôt pour parler de l’avenir », a déclaré Bruno Satin, l’agent de Koulibaly à la radio Kiss Kiss Napoli. « Le garçon est concentré sur sa saison et il ne pense qu’à comment aider Naples à atteindre ses objectifs. Nous sommes dans une année de Coupe du Monde, c’est une année spéciale et nous devons aussi voir comment le problème Sarri prendra fin, cela aura sûrement un impact. Kalidou, à la Juventus? Il a un niveau qui lui permet de jouer n’importe où», conclut-il.



La valeur marchande de l’ancien messin pourrait exploser après le Mondial pour atteindre la barre des 100 M. Une somme qui ferait de lui le défenseur le plus cher au monde devant le néerlandais Virgil Van Djick.



Avec Wiwsport