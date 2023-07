Mercato : Landing Badji quitte déjà Aris Limassol pour le Qatar

Arrivé à l’Aris Limassol il y a quelques semaines, Landing Badji quitte officiellement le club chypriote pour le Qatar.



Acheté à 70 000 euros (45 millions FCFA) auprès de l’AS Pikine: l’Aris Simassol revend Landing Badji en moins de 03 semaines, à un million d’euros.



Coup de théâtre ou braquage? A peine arrivée de l’Aris Simassol, le meilleur gardien de la CAN U20 a refait ses bagages pour rejoindre le club Qatari Umm Salal et ce pour 05 ans.



Le club Chypriote qui l’a recruté pour 70 000 euros (45 millions FCFA) l‘a revendu, en moins de 03 semaines, à 01 million d’euros (650 000 000 FCFA).



" Aris Limassol annonce l’accord du transfert du jeune gardien Landing Badji à Umm Salal SC. Le club qatari qui visait à signer un jeune gardien de but africain de haut niveau a soumis une offre formelle à notre club de 1,1 million d’euros pour sa signature. Aris a accepté la proposition de l’équipe qatarienne et le footballeur, après avoir passé avec succès sa visite médicale, a signé son contrat avec Umm Salal", écrit Aris dans un communiqué.





Cependant au vu de la rapidité du transfert, certains estiment que l’As Pikine (D1 Sénégal) a été floué par le club Chypriote. Au même moment à Guédiawaye, le transfert de Mamadou Sané vers l’Aris Simassol a fini de semer l’incompréhension.





Toutefois, l’AS Pikine devra normalement toucher 100 millions de FCFA si les dirigeants avaient bien sûr inclu une clause de revente de l’ordre de 15%.