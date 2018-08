Mercato : Le PSG pousse 5 joueurs vers la sortie !

Le mercato est loin d’être fini. Thomas Tuchel avait prévenu vendredi en conférence de presse. L’entraîneur du Paris SG veut des renforts (un latéral gauche et un milieu de terrain en priorité). Et pour offrir à son nouvel entraîneur les recrues qu’il désire, le club de la capitale, toujours étroitement surveillé par l’UEFA dans le cadre de l’enquête ouverte au sujet du fair-play financier, doit d’abord vendre. Selon Le Parisien, cinq joueurs se sont vus signifier par Antero Henrique qu’ils n’étaient pas retenus d’ici vendredi et la fermeture du mercato estival dans la plupart des marchés encore ouverts en Europe.

En premier lieu, on trouve évidemment Gonçalo Guedes. Ce dernier souhaite rejoindre le FC Valence et l’a déjà fait savoir. Les deux écuries négocient. Et si les bases semblaient éloignées (le PSG espère entre 60 et 70 M€, Valence ne serait pas disposé à mettre plus de 45 M€), la présence de Jorge Mendes dimanche auprès du propriétaire du club espagnol Peter Lim à Barcelone pour Espanyol-Valence (2-0) a peut-être fait bouger les lignes. Ce dossier reste central pour les Rouge-et-Bleu et pourrait débloquer la fin du marché du PSG, comme l’indique Le Parisien.



Mais d’autres joueurs ont été invités à trouver preneurs. Kevin Trapp, devenu n° 3 dans la hiérarchie des gardiens derrière Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, ne sera pas retenu. Seul problème, l’Allemand, présent en Russie avec la Mannschaft, ne déchaîne pas les passions sur le marché et les offres sont rares ou souvent insuffisantes. Lassana Diarra, pourtant encensé par Tuchel pendant la préparation, n’est pas non plus une option prioritaire dans l’esprit du coach allemand, qui lui a préféré Antoine Bernède à Guingamp (1-3, 2e journée de L1). Mais là encore, au regard de ses émoluments (400 000€ par mois), les prétendants ne se bousculent pas.