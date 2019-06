Mercato - Le PSG se penche sur Philippe Coutinho

Le Paris St-Germain s'intéresse à Philippe Coutinho, peut-on lire dans les colonnes du journal catalan Sport ce lundi. Le milieu offensif Brésilien (26 ans), qui peine à convaincre depuis son arrivée au FC Barcelone à l'hiver 2018 (11 buts et 5 passes en 54 matchs cette saison), ne devrait pas être retenu par le club culé et son entourage serait déjà en train de négocier une potentielle vente avec ses dirigeants. Il était arrivé en provenance de Liverpool pour 145 millions d'euros et sa valeur est aujourd'hui estimée entre 120 et 150 M€ (source CIES).



Nos confrères ne manquent pas de faire le lien avec les rumeurs récemment parues autour de Neymar et estiment que cet intérêt du PSG pour Coutinho pourrait permettre au Barça d'entamer d'hypothétiques négociations avec les champions de France autour d'un transfert de leur numéro 10. Même son de cloche du côté d'El Mundo Deportivo, qui ajoute même deux noms à la liste des joueurs Barcelonais courtisés par Paris : Ousmane Dembélé (22 ans), ancien disciple de Thomas Tuchel à Dortmund, et Ivan Rakitic (31 ans), ciblé l'année passé et dont la place dans le XI d'Ernesto Valverde est menacée par l'arrivée de Frenkie de Jong.