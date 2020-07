Mercato : Mactar Gueye passe de Saint-Etienne à Ostende

🔴 Makhtar Gueye, arrivé à l'#ASSE en 2018, est transféré au @kvoostende 🇧🇪



Bonne chance sous tes nouvelles couleurs, Makhtar !

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2020



Le Sénégalais Makhtar Gueye (22 ans) quitte Saint-Etienne pour le club belge de Ostende. L’attaquant s’est engagé jusqu’en 2024, avec option pour une année de plus, avec le club côtier. L'annonce a été faite par club ce mardi 28 juillet 2020.Arrivé dans le Forez en 2018 en provenance de l'US Gorée (Sénégal), Makhtar Gueye avait alors signé le premier contrat professionnel de sa carrière, avant de prolonger, quelques mois plus tard, son bail avec les Verts, et ce jusqu'en 2023.Makhtar Gueye est apparu pour la première fois sur les terrains de l'élite du football français à l'occasion de la deuxième journée de la saison 2018-2019. En six petites minutes, l'attaquant longiligne avait réussi à inscrire son premier but en professionnel permattant aux Verts d'arracher le point du nul à Strasbourg (1-1). Après 5 matches disputés sous le maillot Vert, le Sénégalais avait ensuite été prêté à l'AS Nancy Lorraine, où il a effectué une saison 2019-2020 satisfaisante (23 matches, 7 buts) avant l'arrêt total des compétitions.L'ASSE remercie Makhtar Gueye pour son passage au club et lui souhaite pleine réussite sous ses nouvelles couleurs.