Mercato Man Utd: Pogba out, Umtiti in ?

L’été promet, une fois encore, d’être chaud du côté de Manchester United. Après avoir déjà dépensé près de 340 millions d’euros depuis son arrivée sur le banc mancunien en 2016, José Mourinho devrait à nouveau disposer d’une très belle enveloppe pour recruter lors du mercato. Selon The Independent, le manager portugais peut compter sur le soutien sans faille de sa direction, le vice-président du club Ed Woodward lui ayant donné carte blanche.



Désormais lié aux Red Devils jusqu’en 2020, le "Special One" aura donc les pleins pouvoirs et compte s’en servir, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Parmi les joueurs sur la sellette: Paul Pogba. Le milieu de terrain français, acheté 105 millions d’euros (hors bonus) il y a deux ans, ne serait plus indispensable aux yeux du "Mou". Les deux hommes entretiennent d’ailleurs des relations assez fraîches depuis plusieurs semaines.



Aussi le coach du MUFC ne devrait-il pas s’opposer au transfert de "la Pioche", pour peu qu’une offre intéressante (du Real Madrid ?) arrive sur son bureau. Son départ pourrait être suivi par la signature d’un autre international tricolore, Samuel Umtiti. D’après Sport, Manchester United serait en contact avec le frère du défenseur barcelonais, dont la clause libératoire est fixée à 60 millions d’euros. Une bonne affaire, donc, sauf si le Barça le prolonge d’ici là.