Mercato : Mbappé a refusé l’Arabie saoudite

Selon L’Equipe, et confirmé par RMC Sport, Kylian Mbappé a refusé l’Arabie saoudite. Le capitaine des Bleus a écarté toute discussion avec les représentants d’Al-Hilal, actuellement présents à Paris pour d’autres dossiers.



Le PSG avait autorisé le club saoudien à entrer en discussion avec son numéro 7 après avoir accepté l’offre de transfert de 300 millions d’euros, bonus inclus. Selon nos informations, Al-Hilal proposait à Mbappé un salaire de 200 millions d’euros par an pour un contrat de 2 ans.



Le PSG continue lui de penser que Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid pour l'été 2024. Et le refus de cette offre saoudienne en est un signe de plus, selon le club parisien.