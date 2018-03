Mercato - PSG : Une ouverture à 100M€ dans le dossier Verratti ?

« Il a besoin d’expériences positives et négatives pour apprendre. Il a beaucoup de tempérament. Nous avons parlé avec lui. Il doit savoir ne pas répondre, surtout dans des matches importants. Il va continuer de grandir et aider le PSG », expliquait Unai Emery mardi en conférence de presse sur la situation de Marco Verratti au PSG, alors que le milieu de terrain italien s’était rendu coupable d’une expulsion largement évitable face au Real Madrid en Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en 2021 au PSG et alors qu’il était l’une des grandes priorités du FC Barcelone l’été dernier, Verratti a-t-il encore un avenir au club ? L’Equipe a fait le point sur ce dossier dans ses colonnes du jour. Le PSG l’estime à 100M€ Selon le quotidien sportif, la direction du PSG serait toujours farouchement opposée à une vente de Marco Verratti l’été prochain, mais pourrait changer de position pour deux raisons : la prestation décevante du milieu de terrain italien contre le Real Madrid, et les échéances du fair-play financier. En effet, Verratti pourrait rapporter gros au PSG en cas de vente, et ses dirigeants l’estimeraient toujours à 100M€. C’est donc à ce prix-là qu’un cador étranger pourrait potentiellement déloger le Hibou du Parc des Princes l’été prochain.



Avec Le 10sport