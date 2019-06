Mercato: Pablo Sarabia et Ander Herrera vont arriver au PSG

Le mercato du Paris Saint-Germain va connaître une avancée significative la semaine prochaine. Selon nos informations, les arrivées d'Ander Herrera, milieu de terrain (29 ans) de Manchester United, et de Pablo Sarabia (27 ans), joueur du FC Séville, doivent être officialisées, sauf changement de programme, en début de semaine.



Comme révélé dans notre édition du 22 juin, ces deux dossiers gérés par Antero Henrique, remplacé depuis par Leonardo au poste de directeur sportif, étaient très avancés, pour ne pas dire déjà finalisés, avant le changement à la tête de la direction sportive parisienne.



Le PSG attend son nouveau sponsor pour les présenter

Herrera arrive libre de Manchester United. Ce milieu de terrain relayeur expérimenté va venir renforcer un entrejeu parisien limité ces derniers mois en quantité et qualité. Pour Sarabia, formé au Real Madrid, Paris a dû payer 18 M€, soit le montant de sa clause. Ailier droit ou milieu offensif, il sort d'une très bonne saison, avec 19 buts et 15 passes décisives en Liga et Ligue Europa.



Le PSG attendait début juillet, et l'entrée en vigueur du nouveau sponsor maillot All (programme de fidélité d'Accor), pour les faire poser avec la tunique du club, puisque le deal avec Emirates prend fin dimanche à minuit.



L'Equipe