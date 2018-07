Mercato : Pourquoi le Barça fait le forcing pour Willian ?

Depuis plusieurs semaines déjà, la presse anglaise et la presse ibérique sont unanimes quant à l’intérêt du Barça pour Willian. Sky Sports affirme d’ailleurs ce samedi que le champion de Liga est repassé à l’attaque avec une troisième offre, qui s’élève cette fois à un peu plus de 61 millions d’euros ! Le média britannique ne précise cependant pas quelles sont les intentions de Chelsea face à l’intérêt catalan. Ernesto Valverde est derrière l’opération Dans le même temps, Sport précise qu’Ernesto Valverde serait derrière cet intérêt plus que prononcé pour le Brésilien. C’est lui qui aurait demandé son transfert à la direction barcelonaise, après être tombé sous le charme du joueur de la Canarinha lors de la double-confrontation face à Chelsea en Ligue des Champions plus tôt dans la saison. En plus de ses qualités techniques indéniables, ses qualités de sacrifice et d’aide défensive plaisent beaucoup au coach.

Il aurait même déjà dit oui au Barça. Et contrairement à Sky Sports, le quotidien catalan précise que Roman Abramovich serait prêt à vendre pour renflouer les caisses du club londonien. Reste-t-il encore à trouver un accord avec les Blues, d’autant plus que d’autres joueurs importants comme Eden Hazard risquent de quitter Stamford Bridge dans les semaines à venir.



Avec footmercato