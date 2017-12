Mercato : Sporting Portugal aurait doublé PSG sur le cas Wendel

Après avoir donné son accord en août dernier pour rejoindre le club de la capitale française, le milieu de terrain de Fluminense pourrait faire une volte-face. Fluminense s'est impatienté, selon Globo Esporte, qui affirme que le jeune talent s'apprête à s'engager en faveur du Sporting Portugal. Lassé d'attendre que le PSG se décide pour boucler le transfert de son joueur, l'équipe de Rio Janeiro aurait décidé de relancer les discussions avec les autres formations intéressées.

Ainsi, Sporting Portugal aurait réussi à doubler le PSG et le FC Porto : «Le problème est que le PSG, qui a des difficultés à respecter le fair-play financier de l'UEFA, n'a jamais eu la garantie de libérer l'argent. Cela fait plus de 100 jours que Fluminense attend. Au début du mois de décembre, le Sporting et Porto, des clubs ayant déjà manifesté un intérêt pour Wendel, sont retournés discuter avec Fluminense», indique le média brésilien.

Le Sporting a déjà transmis une offre avoisinant les 10 millions d'euros. Un chèque que Fluminense est en passe d'accepter. Mais avant, le club brésilien espère «insérer un pourcentage sur une revente éventuelle ou des bonus liés aux résultats du club», rajoute Globo Esporte.

Pour couronner le tout, une énorme clause libératoire pourrait être ajoutée au futur contrat de Wendel, qui devrait être présenté le 1er janvier à Lisbonne.

