Mercato: bloqué à Lorient après une visité médicale réussie, Bamba Dieng met la pression à Longoria

Pablo Longoria, souvent imbattable lorsqu'il s'agit de négocier des coups de billard à plusieurs bandes sur le Mercato, se retrouve ce coup-ci face à une décision difficile. Envoyer Bamba Dieng à Lorient pour récupérer Terem Moffi avait tout pour le contenter. Sauf que Moffi semble avoir clairement donné sa priorité à Nice alors que Dieng, de son côté, s'est clairement résolu à rejoindre la Bretagne.



Bamba Dieng veut absolument signer à Lorient

Le dossier tourne donc à l'imbroglio, d'autant plus que Bamba Dieng a désormais posé ses valises en Bretagne, y passant même sa visite médicale, attendant désormais de pouvoir signer à Lorient quoiqu'il arrive. Autour de ce dossier, les versions diffèrent d'ailleurs. L'OM laisse filtrer que Dieng et son entourage ont filé à Lorient avant même l'accord du club, version démentie par le clan Dieng dans la Provence qui assure que l'OM a donné son accord pour que le joueur parte et que désormais, cet engagement pour une porte de sortie doit être respecté, rapporte Onze Mondial.



Qui ajoute que Pablo Longoria se retrouve donc dos au mur, lui qui se montrait à la base inflexible sur le fait que Dieng ne signerait à Lorient qu'en cas de venue de Moffi. Toutefois, le journal L'Equipe assure que les positions semblent se détendre. Longoria pourrait finalement se montrer ouvert, même sans Moffi, à la vente de Dieng contre 10 millions d'euros à Lorient. Mais cela nécessite une condition : que Marseille parvienne à trouver d'ici mardi prochain un remplaçant à Dieng, qui pourrait même débarquer en prêt, indique nos confrères.