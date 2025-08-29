Mercato : d’Abdallah Sima s’engage avec Lens

Le RC Lens a annoncé l’arrivée d’Abdallah Sima (24 ans, 40 matchs et 12 buts toutes compétitions pour la saison 2024-2025) en provenance de Brighton pour un montant de 4,5 millions d’euros plus bonus. L’attaquant polyvalent s’est engagé pour quatre saisons avec les Sang et Or sur ce mercato estival.



Après un passage remarqué à Brest, où il a confirmé son potentiel, l’international sénégalais va venir renforcer le secteur offensif lensois. Un pari mesuré pour le club artésien, qui mise sur son expérience déjà solide en Ligue 1 et en compétitions européennes.