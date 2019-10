Mercato : le Barça est prévenu pour Kalidou Koulibaly

Le mercato hivernal arrive à grand pas. Et pour renforcer l'effectif d' Enesto Valverde, les blaugranas songeraient à recruter deux joueurs du Napoli : Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. Ils seraient d’ailleurs amenés à être transférés comme le président du club napolitain l’a souligné. Qui, a désormais ouvert la porte aux départs du Sénégalais et de l’Espagnol.



De Laurentiis avoue qu’il sera tôt ou tard contraint de vendre Koulibaly et Fabian Ruiz,