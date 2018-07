Mercato : le Barça prêt à accepter les exigences financières de Rabiot !

A chaque mercato estival, son feuilleton. L'édition 2018 ne déroge pas à la règle du côté du Paris Saint-Germain. Cette année, c'est Adrien Rabiot (23 ans) qui se charge de jouer avec les nerfs de ses dirigeants. Et il faut dire que le milieu de terrain est en position de force pour négocier un nouveau contrat. Le Barça prêt à satisfaire Rabiot.



En effet, son bail actuel court jusqu'en juin 2019. Du coup, les négociations, qui durent depuis de très longs mois, s'intensifient. Mais pas seulement avec son club formateur. Selon les informations de Paris United, la mère et représentante du joueur, Véronique Rabiot, a récemment rencontré de nombreux clubs, dont le FC Barcelone. Contrairement au PSG, où Nasser Al-Khelaïfi, fan du joueur, n'a pas apprécié la démarche du clan Rabiot, le Barça est prêt à répondre favorablement aux exigences salariales de l'international tricolore, estimées à 600 000 euros par mois. Le quotidien catalan Sport va même plus loin et affirme que l'ancien Toulousain a accepté un contrat de 5 années proposé par les dirigeants des Blaugrana. -