Mercato : le Real Madrid officialise l’arrivée de Joselu, son numéro 9

Le Real Madrid a annoncé ce lundi l'arrivée de Joselu (33 ans), prêté avec option d'achat par l'Espanyol Barcelone. L'attaquant aura la lourde tâche de faire oublier Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite.



Le Real Madrid tient son nouvel attaquant. Le club a officialisé ce lundi la signature de Joselu (33 ans), formé chez les Merengue et de retour au club sous la forme d'un prêt en provenance de l'Espanyol Barcelone.



"Le Real Madrid C.F. et le R.C.D. Espanyol de Barcelone ont convenu du prêt du joueur Joselu, qui sera lié au club pour la saison prochaine, avec une option d'achat à la fin de celle-ci. Joselu a rejoint l'académie du Real Madrid à l'âge de 20 ans et a joué deux saisons à Castilla. Il a fait ses débuts avec l'équipe première du Real Madrid en 2011."



Passé par la Castilla



Né à Stuttgart mais international espagnol, avec qui il vient de remporter la Ligue des nations, Joselu revient à Madrid après un premier passage à la Castilla entre 2009 et 2012, participant seulement à deux matchs de l'équipe première.



Troisième meilleur buteur de la Liga la saison dernière derrière Robert Lewandowski et Karim Benzema (16 buts en 34 matchs), Joselu aura la lourde tâche de faire oublier l'international français, qui a quitté le club pour l'Arabie Saoudite et Al-Ittihad.



Après Fran Garcia, Brahim Diaz et Jude Bellingham, Joselu est donc la quatrième recrue du Real Madrid et sera présenté mardi à 11 heures. L'Espagnol de 33 ans devrait être le dernier renfort du Real. C'est ce qu'a annoncé Florentino Perez lors d'un échange avec des supporters.



AS