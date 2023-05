“Merci de ne pas faire semblant”: les stars et fans belges soutiennent Stromae après l’arrêt de sa tournée

Vague de soutien

Face à l’annonce de l’arrêt définitif de sa tournée, plusieurs stars belges et internationales sont sorties du silence mardi soir pour apporter leur soutien au chanteur. “Courage”, ont notamment écrit Hoshi, Sara De Paduwa, Louane ou encore le duo Ibeyi. Le DJ Henri PFR a pour sa part déclaré: “Courage. J’espère de tout cœur que tu te sentiras mieux au plus vite.” Le groupe Delta a également rassuré Stromae en affirmant: “La santé avant tout! Force à toi! Bon rétablissement Maestro.” Typh Barrow, Kat Graham, Julien Granel ou encore Daddy K ont également laissé un petit commentaire de soutien au chanteur.

“Merci de ne pas faire semblant”

Les fans du chanteur, qui redoutaient particulièrement cette annonce, ont également tenu à soutenir Stromae dans sa décision. “Il ne faut jamais vous excuser pour votre santé. Le plus important, c’est que vous vous concentriez sur vous-même avec le soutien de vos proches”, “Bon rétablissement. Merci de ne pas faire semblant et de rappeler que la vie d’artiste n’est pas qu’une vie de bonheur et de paillettes”, “Merci pour tout ce que tu nous as déjà offert. Prends bien soin de toi”, “Les dates ne sont que des dates, elles sont interchangeables. Votre santé est unique et votre talent immense”, peut-on lire parmi les très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Stromae a également reçu le soutien de l’Ancienne Belgique, qui a déclaré sous sa publication: “Prends ton temps. Nous serons là dès que tu te sentiras prêt.” Même son de cloche du côté du festival Rock Werchter, où l’artiste devait se produire en tête d’affiche le 29 juin prochain: “Prends soin de toi Maestro! Nous serons heureux de t’accueillir à nouveau quand tu te sentiras prêt.”