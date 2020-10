Mercy Ships annonce son deuxième navire-hôpital : le Global Mercy

Mercy Ships lève le voile sur son nouveau navire-hôpital, le Global Mercy, qui rejoindra l'Africa Mercy, en service en Afrique depuis 2007. Le Dr Pierre M'Pelé, Directeur de Mercy Ships Afrique, annonce la mise en service du Global Mercy en Afrique prévue en 2021 et il relaie le cri du cœur des Africains qui disent « Merci à Mercy Ships ».



Chaque année, 16,9 millions de personnes dans le monde meurent par manque de soins chirurgicaux. Par ailleurs, plus de 93% de la population vivant en Afrique subsaharienne n’ont pas accès à une chirurgie fiable.



Entre 1990 et 2020, Mercy Ships a réalisé en Afrique plus de 100 000 interventions chirurgicales, formé plus de 40 000 professionnels de la santé, rénové plus d’une centaine d’infrastructures sanitaires et mis en œuvre plus de 1000 projets communautaires. Le Global Mercy va donc plus que doubler la capacité d’intervention de Mercy Ships en Afrique.



Depuis 1990, Mercy Ships apporte espoir et guérison aux populations africaines et a conduit plus de 30 missions humanitaires dans 14 pays africains (Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Madagascar, Sierra Leone, Sénégal, Togo).



« Alors que la COVID-19 menace la stabilité des systèmes de santé déjà fragiles à l'échelle mondiale, la nécessité de fournir des soins chirurgicaux accessibles et vitaux est plus importante que jamais. L’arrivée du Global Mercy représente un engagement unique de Mercy Ships pour soutenir le renforcement des systèmes de santé en Afrique au nom des plus vulnérables », a déclaré Rosa Whitaker, Présidente de Mercy Ships.



Le Global Mercy est un navire-hôpital moderne et à la pointe de la technologie. Il est doté de six salles d’opérations chirurgicales. Le Global Mercy mettra également à la disposition des chirurgiens, obstétriciens, dentistes et anesthésistes africains une plateforme de formation spécialisée dont un laboratoire de simulation pour des opérations chirurgicales et les soins post-opératoires.