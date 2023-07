Mexique: au moins 22 corps découverts dans plusieurs fosses clandestines dans le Tamaulipas (Nord)

Un collectif de recherche de personnes disparues a retrouvé au moins 22 corps dans plusieurs fosses clandestines à Reynosa (nord-est), au Mexique, ont annoncé lundi les autorités. «Ils ont trouvé plusieurs fosses, 12 au total, avec 22 corps», a indiqué Jorge Cuéllar, porte-parole de la sécurité de l'Etat de Tamaulipas, où se situe Reynosa.



La découverte a été faite et rapportée par le collectif Amour pour les disparus de Tamaulipas, région frontalière des Etats-Unis touchée par la violence liée au crime organisé. M. Cuéllar a ajouté que le parquet local était en charge de l'enquête et que le nombre final de corps serait communiqué a posteriori. La majorité des ossements retrouvés sont restés sous terre 10 et 14 mois, a-t-il précisé.