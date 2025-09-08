Michael Olise illumine la presse française, Raphinha crie au scandale et dénonce un employé de Disney

Michael Olise encore décisif en Bleu

C’est Michael Olise qui est mis en lumière sur la Une de L’Equipe ce matin. "Le chant d’Olise", placarde le journal. Le milieu offensif a brillé lors de la victoire de sa sélection et confirme son statut de meneur de jeu moderne. Auteur de l’ouverture du score et véritable chef d’orchestre offensif, il a impressionné par sa justesse technique, ses déplacements intelligents et sa capacité à fluidifier le jeu. Didier Deschamps a salué son rôle de liant essentiel, capable d’alterner entre l’axe et le côté droit. Avec une première mi-temps quasi-parfaite, Olise a montré qu’il savait à la fois marquer, créer et accélérer le tempo. Moins en vue après la pause, il est néanmoins à l’origine des actions décisives, dont celle du but de Mbappé. La réussite de Deschamps c’est d’avoir mis Olise en numéro 10 dans son 4-2-3-1.



Raphinha dénonce un scandale à Disney

Raphinha a exprimé son indignation après un incident à Disneyland Paris et a indiqué que le personnel avait ignoré son fils. Dans un post publié sur son compte Instagram, le Brésilien a partagé sa déception et laisse entendre que ce comportement pouvait avoir des motivations raciales. « Vous êtes censés rendre les enfants heureux, pas les snober. Je préfère dire que c’était du snobisme, pour ne rien dire d’autre. Vous êtes une honte. Pourquoi avoir dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas. Cet employé est une honte : on ne traite pas un enfant comme ça. »



Xabi Alonso face à l’intense calendrier du Real Madrid

On reste en Espagne, avec de l’actu madrilène. Xabi Alonso prépare son « plan B » pour gérer l’intense calendrier du Real Madrid jusqu’au Clasico du 26 octobre. Après avoir surtout utilisé un noyau d’une quinzaine de joueurs, il compte désormais ouvrir la rotation à des éléments comme Ceballos, Fran García, Alaba, Gonzalo Garcia, Asencio et même Rodrygo, qui a eu un rôle limité jusqu’ici. Avec douze matchs en seulement 44 jours, l’entraîneur juge indispensable de ménager ses cadres et d’impliquer davantage son effectif complet. Les absences de Bellingham, Endrick, Camavinga et Mendy devraient aussi redistribuer les cartes. Le message est clair : tout le monde aura sa chance dans cette phase cruciale.