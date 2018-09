Migrants : la Méditerranée plus meurtrière que jamais

C'est une traversée que moins de personnes ont tentée. Sur les sept premiers mois de l'année 2018, ils sont 72.100 à s'être risqués à rallier l'Europe par la mer Méditerranée contre 121.100 sur la même période en 2017 soit une baisse de 41%. Toutefois, et c'est la principale information de ce rapport du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) publié ce 3 septembre, ils sont proportionnellement plus nombreux à être décédés ou portés disparus. L'agence affirme ainsi que «pour chaque groupe de 18 personnes ayant entrepris la traversée entre janvier et juillet 2018, une personne est décédée ou portée disparue, contre une sur 42 au cours de la même période en 2017». Plus de 1600 personnes sont mortes en tentant la traversée. La directrice du bureau du HCR pour l'Europe déclare d'ailleurs dans un communiqué que le rapport «confirme une nouvelle fois que la Méditerranée est l'un des passages maritimes les plus meurtriers au monde».