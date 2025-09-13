Milan : Amadou Chérif Diouf annonce une série de réformes pour la diaspora sénégalaise

Le ministre secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, a dévoilé ce samedi à l’Opiquad Arena de Milan plusieurs projets destinés à répondre aux préoccupations de la diaspora, en marge de la cérémonie de présentation du Plan de redressement économique et social (PRES) par le Premier ministre Ousmane Sonko.



« Le 24 mars 2024, le Premier ministre Sonko m’a appelé pour me dire que le président Bassirou Diomaye Faye voulait me mettre en charge de la Diaspora », a rappelé le ministre, avant d’exposer les principaux défis auxquels font face les Sénégalais établis à l’étranger.



Parmi ces difficultés, il a cité l’éloignement des consulats, le manque de données fiables sur le nombre exact de Sénégalais à l’extérieur et les besoins en réorientations consulaires. Pour y remédier, il a annoncé une réforme de la carte consulaire, destinée à mieux recenser les compatriotes et à déterminer le nombre de représentations nécessaires.



Le ministre a également insisté sur la question du logement, expliquant que « chaque Sénégalais de la diaspora voudrait, une fois de retour au Sénégal, avoir une maison ». À ce titre, des partenariats sont en cours avec la SICAP et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour la création de « cités de la diaspora », regroupant des ressortissants par localité d’origine.



Sur le volet économique, Amadou Chérif Diouf a rappelé qu’en 2024, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (DER) avait financé des projets de la diaspora à hauteur de 871 millions de FCFA. Pour l’année 2025, il a indiqué avoir reçu de l’administrateur du FAISE, Khoureychi Thiam, une enveloppe de plus de 800 millions de FCFA, qui sera décaissée avant la fin de l’année.



Concernant les documents administratifs, il a annoncé des discussions en cours avec le Premier ministre pour la mise en circulation prochaine d’un passeport valable dix ans. Le ministre a aussi évoqué des efforts pour faciliter le rapatriement des corps grâce à de nouveaux partenariats, ainsi qu’un projet avec l’Académie des sciences destiné à mobiliser les Sénégalais de l’extérieur qui souhaitent contribuer au développement du pays sans pour autant rentrer définitivement.



Enfin, Amadou Chérif Diouf a annoncé l’institutionnalisation d’une Journée nationale de la diaspora par le Président Bassirou Diomaye Faye, fixée au 17 décembre, désormais inscrite dans l’agenda républicain. « La première édition sera célébrée ce 17 décembre », a-t-il confirmé.

