Ministère de la Famille et Action sociale : le budget 2026 connaît une baisse de 54 milliards FCFA

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, a examiné et adopté, lundi 17 novembre, le budget du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités (MIFASS), défendu par la ministre Maïmouna Dièye.
Pour l’exercice 2026, les crédits de paiement du MIFASS sont arrêtés à 122 810 621 884 FCFA, soit cent vingt-deux milliards huit cent dix millions six cent vingt et un mille huit cent quatre-vingt-quatre francs CFA. Par rapport à 2025, ces allocations accusent une baisse de 54 400 256 693 FCFA, correspondant à 30 % de réduction en valeur relative.
Selon les documents budgétaires, cette contraction résulte principalement du transfert de plusieurs programmes d’investissements opérationnels, parmi lesquels le PUMA, le PUDC et PROMOVILLES. Ces dispositifs ont été réaffectés au Ministère des Infrastructures, conformément aux décrets n°2025-1431 du 6 septembre 2025 portant répartition des services de l’État et n°2025-1575 du 29 septembre 2025 définissant les attributions du ministre en charge de la Famille et de l’Action sociale.
L’adoption de ce budget marque un recentrage des missions du MIFASS sur la protection sociale, la lutte contre la vulnérabilité et l’accompagnement des familles, dans un cadre institutionnel réorganisé.
