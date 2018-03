Mino Riola, agent de Zlatan Ibrahimovic : « Guardiola est un lâche, un chien »

Raiola n'aime pas Guardiola et c'est un euphémisme que de le dire. « Un lâche, un chien », voici les mots utilisés par le célèbre agent de joueurs pour qualifier le manager des 'Citizens'. Raiola est parti en croisade contre Guardiola après le passage de Zlatan Ibramihovic à Barcelone. Le Suédois n'avait pas réussi à s'adapter aux méthodes du technicien espagnol et l'agent s'était également emporté contre lui après son départ de Catalogne.

« C'est un entraîneur fantastique, mais en tant que personne, c'est du zéro absolu. Il est comme le curé typique qui te dit 'fais ce que je te dis, mais je ne fais pas ce que je fais ». avait-il tonné.

Pas même une Ligue des champions ne pourrait changer l'opinion de Raiola sur Guardiola. « Si Manchester City gagnait la Ligue des champions, j'insisterai sur le fait que c'est un bon entraîneur, mais je le haïrai », a-t-il déclaré.

Ce n'est pas la première saillie tranchante de Raiola. Il y a quelques jours, il s'en prenait à la sélection italienne affirmant qu'elle le dégoutait. Aujourd'hui c'est Guardiola qui se retrouve dans son collimateur.

Des déclarations explosives qui pourraient provoquer une réaction de l'entraîneur actuel de Manchester City qui n'est pas le seul 'ennemi' de l'excentrique agent. L'été dernier, il s'en était aussi pris à Donnarrumma et ne laisse pas de très bons souvenirs aux dirigeants d’United après avoir conclu avec eux le transfert de Pogba.

Source: Besoccer