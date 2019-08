Mocky est décédé

Le cinéaste Jean-Pierre Mocky, le plus inclassable des réalisateurs français, est mort aujourd'hui à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.



Auteur d'une œuvre pléthorique, souvent satirique, Jean-Pierre Mocky a commencé sa carrière comme comédien au cinéma et au théâtre, avant de devenir réalisateur à la fin des années 50 avec "Les Dragueurs"



Il a remporté du succès avec des comédies populaires comme "Un drôle de paroissien" (1963) et "La Grande lessive" (1969) avec Bourvil, avant de se tourner vers des polars ou des films dénonçant la bêtise, l'hypocrisie et la corruption, comme "À mort l'arbitre"



AFP