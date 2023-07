Modification de l'article 87: le texte a été retiré, selon Dr Malick Diop

Macky Sall a-t-il reculé face à la pression ? La modification de l'article 87 qui a fait l'objet de vives polémiques depuis quelques n’est plus à l’ordre du jour. Mais d'après le docteur Malick Diop, le président Macky Sall a décidé de retirer le texte.



« Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui prend en compte les aspirations des Sénégalais a pensé que ce n'était pas opportun d'y ajouter l'article 87. Le président de la République qui a été à l'écoute de son groupe a donc décidé de retirer l'article », a déclaré le parlementaire.



Les députés sénégalais étaient convoqués en plénière ce lundi pour adopter les conclusions issues du dialogue politique. Parmi ces conclusions, la révision de code électoral devant permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade d’être candidat. Mais aussi la révision de l’Article 87 de la Constitution qui permettrait au Président en exercice de dissoudre l’Assemblée nationale à tout moment.



La séance plénière n'a pas été finalement tenue comme attendue. En effet, Aujourd'hui c'était juste l'ouverture de la première session. Les députés auront 15 jours pour examiner les textes. Après l'ouverture de la session, le bureau et la conférence des présidents se réunissent pour établir le calendrier de travail. Les textes vont passer en commission technique d'abord, avant d'être examinés en séances plénières.