Modification du Code électoral : l'opposition sénégalaise face à la presse dimanche soir

L'opposition sénégalaise fera face à la presse dimanche soir pour s'exprimer sur le projet de loi portant modification du Code électoral.



« A l’attention de la presse nationale et internationale, une Grande rencontre de l’opposition sa tiendra le Dimanche 11 juillet 2021 à 15h30 au fin CITY sur la vdn, autour du nouveau projet de code électoral et des questions discutées au dialogue politique», informe le RFN dans un communiqué.



Le Front informe que cette importante rencontre regroupera les députés de l’opposition, les leaders du FRN, du M2D, du CONGRÈS et JOTNA. Et Les Plénipotentiaires et experts de l’opposition animeront la rencontre, suivie d'un point de presse à 17h30mn.