Modou Diagne Fada se réjouit de l'arrivée de nouvelles forces politiques au sein de la majorité

La conférence des leaders de la coalition DISSO s'est exprimé sur la situation politique nationale, au cours de leur rencontre présidée par Modou Diagne Fada, par ailleurs coordonnateur de la coalition. La conférence des leaders constate et se réjouit du renforcement de la Majorité présidentielle avec l’arrivée de nouvelles forces politiques dans l'attelage gouvernemental.



À cet effet, la conférence salue le leadership, l’esprit d’ouverture et de consensus du président Macky Sall qui, à travers ses décisions, reste dans l’esprit du dialogue national entamé depuis le début de son magistère. C’est pourquoi les partis membres de la coalition DIISSO souhaitent la bienvenue aux nouvelles organisations politiques et réitèrent leur ancrage à la grande Coalition de la Majorité présidentielle et à son leader, Macky Sall.



Aussi, les leaders ont exprimé des vœux de succès à l’équipe gouvernementale mise en place par le Président de la République et chargée de la relance économique par la mise en œuvre du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A).