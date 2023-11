Modou Lô à Boy Niang : « C’est plus facile de le battre quand il vient avec un esprit revanchard »

Les joutes verbales ont commencé entre Modou Lô et Boy Niang. Le chef de file de l’écurie Roc Energie s’est prononcé dimanche lors du face à face sur son combat contre le Fils de De Gaulle du 1er janvier prochain, à l’Arène nationale. Le roi des Arènes se dit confiant et promet de battre facilement Boy Niang.



« Boy Niang, un adversaire dangereux ? J’ai affronté beaucoup d’adversaires qui sont tous différents les uns des autres. Ce sera un combat d’échec, je vais placer mon pion au bon endroit. Boy Niang est un lutteur calculateur mais j’espère qu’il viendra avec un esprit revanchard par rapport aux lutteurs Pikinois que j’ai battu. Ce sera plus facile de le battre quand il vient avec un esprit revanchard. C’est un combat comme tout autre combat et je suis confiant pour la victoire », a dit Modou Lô.



Pour rappel, Modou Lô s’est imposé devant Ama Baldé le 5 novembre dernier dans le combat royal. Une victoire qui permet à l’enfant des Parcelles Assainies garder sa couronne acquise en 2019.