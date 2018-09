Modric joueur UEFA, un trophée « ridicule » pour l’agent d'un Ronaldo «révolté»

Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, aurait aimé voir son poulain remporter le trophée du joueur UEFA de l’année et l’a fait savoir. «Le football se joue à l'intérieur des quatre lignes et là c'est Cristiano Ronaldo qui a gagné. Il a marqué 15 buts, portant le Real Madrid à bout de bras jusqu'à la conquête de la Ligue des champions encore une fois. C'est simplement ridicule», a déclaré le représentant du quintuple Ballon d'or au quotidien sportif portugais « Record ».



Le trophée est revenu à Luka Modric, lui aussi vainqueur de la C1 mais également finaliste du Mondial. Mohamed Salah a complété ce podium.

«Ce n'est pas le vainqueur qui est en cause, il s'agit du meilleur joueur du monde à son poste», a ajouté M. Mendes.

Par ailleurs, Record avance également que Cristiano Ronaldo aurait été «révolté» d’apprendre qu’il ne recevrait pas ce prix, d’où son absence à la cérémonie.