«Moment décisif pour l'Europe et l'Ukraine», affirme von der Leyen au sommet extraordinaire de Bruxelles

C'est un moment décisif pour l'Europe et l'Ukraine fait partie de notre famille européenne, c'est aussi un moment décisif pour l'Ukraine. L'Europe est confrontée à un danger clair et immédiat et doit être en mesure de se protéger, de se défendre, tout comme nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se protéger et d'oeuvrer en faveur d'une paix juste et durable.