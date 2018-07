Mondial 2018: Aliou Cissé auditionné par Fédération sénégalaise de sootball, le 25 juillet

Durant ces rencontres, le rapport du sélectionneur national, Aliou Cissé, sera le plus attendu. Le journal Record, qui donne l’information, avance que le coach des "Lions" sera évalué pour les performances sportives de son équipe et pour la gestion de son groupe.



Avec le Mondial 2018, le Sénégal connaissait sa seconde participation à la plus grande compétition mondiale. Sorti au premier avec 4 points glanés, cette participation sera surtout marquée par les déclarations d’après Mondial de certains joueurs. Miroir d’un groupe secoué, le sélectionneur devra également apporter des explications à ce sujet.