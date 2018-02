Mondial 2018 : La Fédération livre le programme officiel des matchs amicaux des "Lions"

La fédération sénégalaise de football (Fsf) a livré le programme officiel des match amicaux de l'Equipe nationale du Sénégal, pour la préparation de la Coupe du monde 2018. Me Augustin Senghor et son staff, qui tardaient jusque-là à trouver un sparring-partner ont donné ce mardi matin lors d'une rencontre avec l'Association nationale de la presse sportive (Anps) l'assurance de quatre matchs amicaux pour Aliou Cissé et ses hommes.



Les "Lions" vont affronter l'Ouzbekistan (le 23 mars), la Bosnie (27 mars). Au mois de mais, ils feront face au Luxembourg le 31 mai et à la Croatie le 8 juin. La date du 12 juin reste à confirmer, selon les fédéraux.



Un budget de 7,182 milliards Fcfa a été dégagé pour accompagner l'équipe nationale du Sénégal, qui va entrer en regroupement à partir du 21 mai à Saly Portudal