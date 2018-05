Mondial 2018 : ce qu’Aliou Cissé attend des joueurs en Russie

L’équipe nationale du Sénégal a entamé sa deuxième phase de préparation à Vittel. Ils ont effectué leur première séance d’entrainement ce dimanche. Occasion pour Aliou Cissé d’exprimer ses attentes à ses joueurs lors de la Coupe du Monde.



«Tout le monde est motivé. J’attends de mes joueurs beaucoup d’implication, beaucoup de détermination. C’est un groupe qui fait une bonne Coupe du Monde, ce qui est important. On s’est créé une vie ensemble, car on est ensemble depuis 2 à 3 ans. C’est dans la continuité qu’on peut atteindre les objectifs. Zidane l’a démontré avec son 3e titre de Ligue des champions gagné avec le Réal », a fait savoir le coach des «Lions » au quotidien Stades.



Selon le technicien, « Une Coupe du Monde demande de l’engagement, de la concentration et de la récupération surtout ».



L’ancien capitaine des «Lions » de 2002 sait que les matchs au mondial ne seront pas faciles. Toutefois, Cissé espère faire une bonne participation à cette compétition. Et pour cela, il faut selon lui « réunir tous les atouts de notre côté. On sait que l’équipe du Sénégal est une sélection qui est engagée physiquement, en allant de l’avant. On doit être à 100% et tout le monde d’ailleurs, ceux qui jouent et ceux qui seront sur le banc»