Mondial U17 : Le Maroc s'incline d'entrée face au Japon (2-0)

L’équipe nationale marocaine des moins de 17 ans a manqué son entrée en lice dans la Coupe du Monde au Qatar. Les champions d’Afrique en titre se sont inclinés deux buts à zéro face au Japon, ce lundi à Doha, lors de la première journée du groupe B.
Le Maroc devra réagir lors de son deuxième match de groupe, prévu ce jeudi 6 novembre, face au Portugal. Il terminera cette phase en affrontant la Nouvelle-Calédonie le 9 novembre.
