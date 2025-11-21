Réseau social
Mondial U17 : le Maroc et le Burkina Faso éliminés en quarts de finale



Mondial U17 : le Maroc et le Burkina Faso éliminés en quarts de finale
Le Maroc et le Burkina Faso, derniers représentants africains en quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans (U17), ont été éliminés de la compétition vendredi à Doha, au Qatar, après leurs défaites respectives contre le Brésil et l’Italie.
 
Le Maroc s’est incliné 2-1 face aux Brésiliens lors du dernier quart de finale. Quatre fois vainqueur de cette compétition (1997, 1999, 2003, 2019), le Brésil affrontera le Portugal lundi en demi-finale, après que les Portugais ont battu la Suisse 2-0.
 
De son côté, le Burkina Faso a été éliminé 1-0 par l’Italie, l’unique but étant inscrit en fin de match par Thomas Campaniello, auteur de son troisième but dans le tournoi. L’Italie rencontrera l’Autriche en demi-finale.
Moussa Ndongo

Vendredi 21 Novembre 2025 - 22:54


