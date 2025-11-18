Mondial U17 : le Maroc et le Burkina Faso rejoignent les quarts de finale

Le Maroc et le Burkina Faso se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde U17, devenant ainsi les deux derniers représentants africains à ce stade de la compétition.
À Doha, le Maroc a validé son ticket en s’imposant 3-2 face au Mali, ce mardi 18 novembre, à l’Aspire Zone. Grâce à ce succès arraché au terme d’un match équilibré, les “Lionceaux” défieront le Brésil en quart de finale, le 21 novembre prochain.
Le Burkina Faso a également décroché sa qualification, au bout du suspense. Les U17 burkinabè ont éliminé l’Ouganda (1-1, 5-3 tab), toujours ce mardi à Doha. Après un score nul au temps réglementaire, les Étalons cadets ont fait la différence lors de la séance de tirs au but.
